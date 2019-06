Brandgod aften

Der var sankthansbål, midsommersang og fejring af sankthansaften flere steder i Gladsaxe søndag

Af Peter Kenworthy

Det var perfekt dansk sommervejr søndag i Gladsaxe med 24-25 grader solskinsvejr fra en skyfri himmel, da midsommeren skulle fejres.

I Utterslev Mose blev bålet tændt tidligt, så de små kunne komme hjem i seng i ordentlig tid.

Udenfor Buddinge, Stengård og Bagsværd Kirke var der alt fra snobrød og skattejagt til kage og magiker. Og der blev sunget igennem på ”Danmark nu blunder den lyse nat” og midsommervisen. Ved Gladsaxe Kirke blev kirkens nye kirkeklokke og klokkestabel samtidig indviet, til tonerne af Gladsaxe Brass Band.

Og ved Bagsværd Sø holdt Borgmester Trine Græse årets sankthansbåltale. Her var der sjov og ballade med cirkus for de små og koncert med Dissing, Dissing og Las, samt det sædvanlige kæmpesankthansbål.

– Vores gode gamle tradition med at holde sankthansaften er inspireret og skabt af mennesker og skikke fra både Europa og Mellemøsten. Uden denne inspiration udefra havde vi slet ikke været samlet om bålet her i dag. Men det er bare endnu en grund til at elske sankthans. For dermed er sankthansaften en fest, der netop samler os alle, på tværs af generationer, livsanskuelser og kulturel baggrund, sagde borgmesteren i sin tale.