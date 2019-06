Brøndbys danske mestre besøgte Bytoften

Fællesfoto. Foto: Privat.

17 kvinder fra Brøndbys DM-hold skrev autografer og snakkede med Bytoftens mange pigespillere

Af Redaktionen, redigeret

IF Bytoften er til daglig samarbejdsklub med FCK, men da der opstod en mulighed for at på pigesiden at en få dialog med Brøndby, så slog klubben i Gladsaxe til.

– Nu venter et par møder med Brøndby og formålet er at samarbejde på pigesiden, siger formand Thomas Dreyer.

I mandags var der liv og dialog på Bytoftens anlæg. 17 kvinder fra Brøndbys danske mesterhold var på besøg. Bytoftens U7, U9, U12 og U15-piger fik således mulighed for at møde deres idoler. Der blev taget masser af fotos, og der blev skrevet autografer. Bytoftens piger havde gode oplevelser såvel på banen som ved maden. 150 mennesker havde valgt at deltage bagefter, og selvom pladsen var trang, så blev dagen afsluttet med god mad og højt humør.

Så mon ikke en god aftale for fremtiden kommer i stand mellem Bytoften og Brøndby.

jll