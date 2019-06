Brug sommerferien på at være kreativ

SPONSORERET INDHOLD: Snart står skolernes sommerferie for døren og måske også din egen sommerferie. Det er tid til afslapning og hygge med familien.

Mangler du gode ideer til sjove aktiviteter for både børn og voksne? Så læs med her, hvor du får gode ideer til at bruge sommerferien på at være kreativ. At være kreativ kan være utrolig afstressende og hyggelig, især når du udfolder din kreativitet sammen med dine børn. De fleste børn elsker nemlig at få lov til at være kreative.

Lav skåle, krukker m.m. med ler

Dine børn kender sikkert til at lege med ler fra deres skole. Tag aktiviteten hjem og giv børnene lov til at lave skåle, krukker, tandkrus og andet til dit hjem. Du kan også selv give dig i kast med at skabe kunst ud af ler. Det er både sjovt for dig og dine børn. Mangler du udstyret? Så find et stort udvalg af udstyr til arbejde med ler, billedkunst og andet kreativitet her.

På nettet finder du en masse guides og inspiration til, hvordan du kommer godt i gang.

Personlig billedkunst til hjemmet

Mangler væggene i dit hjem nyt liv? Udfold din kreativitet og mal smukke billeder til væggene. Aftal med dine børn at I hver især maler ét billede. Hjemmelavede billeder til væggene er med til at give hjemmet hyggelige og unikke detaljer og gør hjemmets indretning meget personlig.

Hyggelig og afstressende håndarbejde

En hjemmelavet pude, tæppe eller viskestykke gør ligeledes indretningen personlig. Håndarbejde i hjemmet er med til at skabe varme og en hyggelig stemning i hjemmet. Der findes at hav af opskrifter på håndarbejde indenfor både hækling, strikning og brodering på nettet. Er du nybegynder? Så find en nem opskrift på f.eks. en karklud eller et viskestykke. På Youtube findes videoer med guides til, hvordan du kommer i gang.