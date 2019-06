Bystrand i Buddinge

BID Buddinge bygger ”strand” ved Buddinge Centret

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe ligger godt nok et stykke fra vandet. Men hvis du hører til dem der elsker stranden, men ikke har behov for havet, så er Buddinge Strand lige noget for dig.

Efter at være blevet besluttet og godkendt mandag, står ”stranden” ved Buddinge Centeret efter planen færdig fredag, så borgmesteren kan indvie den klokken 15.

Hvis det holder stik, vil det i hvert fald være et tydeligt bevis på at kommunalt-støttede projekter ikke altid behøver at tage en krig, samt at BID Buddinge rider samme dag som de sadler.

– Jeg vil gerne rose butikkerne i Buddinge for at handle hurtigt på dette initiativ. Jeg glæder mig til at se, hvor langt projektet er kommet på fredag, og jeg er helt sikker på at det bliver et samlingspunkt hen over sommeren, fortæller erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune, Freja Ludvigsen.

Stranden får siddepladser til 25 mennesker, borde med parasoller, selfie-spot til strandløver og –løvinder, palmer, sandlegetøj og en masse sand. Den skal efter planen blive stående til september.

pk