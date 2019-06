Demokrati – er det en by i Rusland?

Som borger og butiksdrivende i Gladsaxe kan man godt få den tanke, at en enkelt privat bygherres ønske har større magt i kommunen end det samlede handelsliv og mere end 1.500 af vores kunder.

Af Søborg Butiksliv, Søborg Hjerte og Handelsforeningen Søborg

Som repræsentanter for handelslivet har vi ad flere omgange opfordret kommunen til nytænkning på Søborg Hovedgade, så vi kan bevare en attraktiv bymidte med sjove og spændende koncepter – kommunen siger de lytter, i så fald taler vi for døve ører, for det eneste tilbagevendende svar er, at den private bygherre, der ønsker at bygge på Søborg Hovedgade 116, kun kan få sit projekt til at hænge sammen økonomisk, hvis man får lov til at bygge en discountbutik i stueetagen til det planlagte etagebyggeri. Er det demokrati? Ikke i vores optik!

Søborg Butiksliv, Søborg Hjerte og Handelsforeningen Søborg vil derfor endnu en gang opfordre kommunen til at tænke sig godt om og igen gå i dialog med os alle, så vi i fællesskab kan skabe det handelsliv, der er til bedste for hele kommunen og alle vores borgere. Og det gør vi ikke ved blot at etablere endnu en discountbutik i et område, der allerede er godt forsynet med dagligvarebutikker.

Og skulle kommunen ikke selv kunne komme med gode idéer, så har vores gode og loyale kunder givet os mere end 100 gode forslag, der kan medvirke til, at Søborg Hovedgade bevarer sin attraktivitet.