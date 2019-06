Der er meget på spil

Fortnite er så populært, at der er adskillige blade dedikeret til spillet. Foto: Peter Kenworthy.

Online-skydespillet Fortnite er en kampplads for børn og unge – men også for eksperter, lærere og forældre

Af Peter Kenworthy

Fortnite er et af verdens mest populære spil lige nu. Især Fortnite Battle Royale – der spilles af over 100 millioner mennesker – har fat i børn og unge og er på det nærmeste blevet et kulturelt fænomen, med tilhørende VM-turnering.

Her bliver spilleren sat på en øde ø uden våben, hvor man skal samle våben og andre fornødenheder for at kæmpe imod op til 100 andre spillere om at overleve. Lidt som i den dystopiske filmserie Hunger Games.

På den ene side står eksperter der mener at Fortnite er uhyre afhængighedsskabende på samme måde som hårde stoffer, og at det er en tidsrøver der fører til ensomhed, angst og depression.

På den anden side andre eksperter og gamere der siger at der ikke er nogen dokumentation for Fortnites skadelige effekter, og at computerspil er en sund hobby, der ikke er en trussel mod børns hjerner.

Sjov eller sygdom

I september definerede verdenssundhedsorganisationen WHO ”gaming disorder” som en sygdom. Gaming disorder defineres som manglende kontrol over spilleriet, som i stigende grad prioriteres højere end andre aktiviteter og indebærer negative konsekvenser.

Og Børns Vilkår pointerer i en ny rapport om skolebørn og dataetik, at børns leg og hverdagsliv i stigende grad fastholdes online og elektronisk.

– Fastholdelse handler om at få barnet til at bruge mere tid i spillet, så udbyderen sælger flere annoncer. Fastholdelsesmekanismer kan for eksempel være belønninger, pointsystemer og målrettet understøttelse af sociale netværk, pointerer Børns Vilkår i rapporten.

Organisationen anbefaler blandt andet forældre at tale med deres børn om forretningsmodellerne bag de ’gratis’ online spil, og de mekanismer, der bruges til at fastholde dem og friste dem til at bruge penge på tilkøb i spillene.

På den anden side pointerer den selvejende institution Center for Digital Pædagogik (CFDP) at der ikke er noget videnskabeligt belæg for at diagnosticere børn med en afhængighed af computerspil. Også selvom børn ned til 9-års-alderen spiller det hver dag.

– Det fjerner allerhøjest fokus fra de problemer som computerspillenes overdrev kan være et symptom på, siger CFDP.

Når børn og unge kun finder succes i et digitalt miljø, betyder det ikke nødvendigvis at dette miljø er usundt, men at alle deres andre miljøer er gået i stykker, tilføjer man.

Lisa Pind oplever ikke forskel på de børn der spiller Fortnite, og dem der ikke spiller det. Det er et fåtal af eleverne der spiller det mere end de anbefalede to timer dagligt, fortæller hun. Hun er lærer i 5. klasse på Stengård Skole.

– Jeg siger til mine elever, at de skal passe deres skole, være friske og undervisningsparate, når de møder op, og i øvrigt have lavet deres lektier. Hvis jeg skulle opleve at en elev gentagende gange ikke har lavet sine lektier eller ikke kan koncentrere sig i undervisningen på grund af spilleri (hvilket ikke er sket endnu), så ville jeg tage en samtale med elevens forældre, tilføjer Lisa Pind.