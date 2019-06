Drøftelse på vej om private fællesveje

Flemming Yssing Hansen (FYH) , fmd. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe, opfordrede i sidste uge Gladsaxe Kommune til at overtage de private fællesveje.

Af Ole Skrald Rasmussen

Flemming Yssing Hansen (FYH) , fmd. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe, opfordrede i sidste uge Gladsaxe Kommune til at overtage de private fællesveje. Baggrunden er, at kommunen har opsagt driftsoverenskomsterne fra udgangen af 2019, fordi Ankestyrelsen har udtalt, at det er ulovligt for kommuner at udføre vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje.

Derfor skal grundejerne langs de private fællesveje fremover selv stå for vintervedligeholdelse og renholdelse, fordi kommunen ikke længere lovligt må udføre denne service. Det er dog stadig lovligt at udføre vejvedligeholdelse i form af fx asfaltlapninger og nyt asfaltslidlag m.m. Men fordi driftsoverenskomsterne består af samlede pakker, er det ikke muligt kun at opsige dele af driftsoverenskomsten.

Jeg har tidligere talt med FYH om problemet, og jeg har bedt om, at vi tager det op på Trafik- og Teknikudvalget til september. Her vil vi drøfte muligheden for, at kommunen tilbyder vejvedligeholdelse – også efter 1.1.2020. Samtidig vil Trafik- og Teknikudvalget drøfte mulighederne for, at kommunen overtager de private fællesveje. Men da det vil betyde ekstra udgifter for kommunen, vil der først skulle findes finansiering, før det vil kunne ske.