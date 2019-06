En million til Gladsaxe

Lions afsætter en million kroner til lokale projekter i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Over de næste 5 år uddeler Lions Gladsaxe – med initiativet Gladsaxe Millionen – en eller flere priser på et samlet beløb på 200.000 kroner hvert år til projekter i Gladsaxe Kommune.

Lions Gladsaxe vil med initiativet at bidrage til at fremme projekter af humanitær, medicinsk, social, kulturel og almennyttig art lokalt, samt inden for rammerne af Lions formål, understøtte realiseringen af FN’s verdensmål samt Gladsaxestrategien, fortæller man.

– Lions Gladsaxe ønsker desuden at bidrage til øget socialt fællesskab, trivsel og læring for unge, ældre samt særligt udsatte borgere i kommunen for herved at medvirke til, at Gladsaxe Kommune er et rigtig godt sted at bo, fortæller Lis Napstjert, der er projektansvarlig for Gladsaxe Millionen.

Ansøgninger eller spørgsmål sendes til millionprojekt@lionsgladsaxe.dk eller kan afleveres skriftligt i Lions Genbrugsbutik, Søborg Torv 7 – 9, 2860 Søborg; mærket ”Lions Millionen”.

På Lions Gladsaxes hjemmeside www.Gladsaxe.Lions.dk vil man kunne læse om hvilke projekter det vil kunne komme i betragtning.

Ansøgningsfrist er den 20. september 2019.

pk