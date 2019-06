Færre timer til hjemmehjælp

Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer er faldet på landsplan til ældre over 80 – også i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Mange af de danske kommuner har skåret over 25 procent i antal visiterede hjemmehjælpstimer til ældre over 80 år fra 2008 til 2017.

I gennemsnit er hjemmehjælpstimerne faldet med 24,9 procent, viser en analyse som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Ekstra Bladet.

Samtidigt er der kommet over 10 procent flere ældre på 80 år eller derover.

– En ældre på 80 år og derover er gået fra i gennemsnit at have visiteret lidt over halvanden times hjemmehjælp om ugen i 2008 til at have lidt over en times visiteret hjemmehjælp om ugen i 2017, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i analysen.

Der er dog stor forskel på ændringen i de visiterede timer. Langeland og Vesthimmerlands kommuner topper listen med henholdsvis en 69 procent og en 51 procents forringelse, mens der i kommuner som Greve, Halsnæs og Brøndby har været et fald på under 5 procent.

De ældre på over 80 år i Gladsaxe har ifølge analysen oplevet et fald på hjemmehjælpstimerne på 25 procent, samtidigt med at antallet af ældre over 80 er faldet en lille smule, fra 3.207 til 3.149. pk