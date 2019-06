Færre ulovlige valgplakater

Der var hængt mange valgplakater op til valget, og de hang ikke allesammen lige. Men færre hang ulovligt end ved sidste valg. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune har fået rigtig mange henvendelser omkring valgplakater på vejene

Af Redaktionen, redigeret

Generelt set er der dog langt færre ulovlige plakater i Gladsaxe nu end ved kommunevalget i 2017, fortæller Gladsaxe Kommune.

Kommunen har dagligt været ude på vejene for blandt andet at følge op på henvendelser fra borgere om valgplakater, der muligvis hænger ulovligt eller er trafiksikkerhedsmæssige farlige under valgkampen, fortæller man videre.

Det har blæst og regnet en del, og det medførte at nogle plakater var gledet ned af lygtepæle og havde revet sig løs. Kommunen har taget cirka 500 plakater ned. Men langt de fleste henvendelser, som kommunen har modtaget om plakater, viste sig at være placeret helt efter reglerne om valgplakater.

Hvis en valgplakat hænger ulovligt, så udsteder Gladsaxe Kommune et påbud til de ansvarlige fra de politiske partier om at nedtage de ulovlige plakater. Derefter skal der gå 24 timer før kommunen må pille dem ned. Dette gælder selvfølgelig ikke valgplakater, der er til direkte fare for andre. I disse tilfælde bliver valgplakaterne fjernet med det samme.

Du kan læse mere om reglerne for valgplakater på gladsaxe.dk/valgplakater.

pk