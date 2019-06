Forsvandt fra børnehave i Bagsværd

To drenge på fire og fem år hoppede over hegn i børnehave og kørte med bus inden politiet fandt dem

I sidste uge modtog Københavns Vestegns Politi et opkald fra en bekymret kvinde på Bagsværd Station. Der stod to små drenge uden en voksen, skriver TV2 Lorry.

Politiet samlede drengene op og kørte dem tilbage til deres børnehave, Junibakken på Værebrovej i Bagsværd. Drengene var væk i 20-25 minutter.

Benny Dalgaard, som er områdechef for Skovbrynet, som Junibakken hører under, udtaler til TV2 Lorry at det ikke må ske, og at han har bedt om en redegørelse fra institutionen.

I den seneste tilsynsrapport fra 2018 ligger tilsynets samlede gennemsnit på 8,5 (”godt”) ud af 10. I kategorien ”tilsyn med legepladsen” scorer Junibakken 10 ud af 10 (”høj kvalitet”).

– Børnehuset Junibakken er børnehus hvor de voksne arbejder meget tæt på børnene, nede på gulvet, i mindre grupper og ved samling. Der er en høj grad af velovervejet dokumentation, for at forældrene kan se – og følge med i, hvad børnene arbejder med, og selv kan tale videre med børnene, konkluderer rapporten blandt andet.

Der blev i 2017 og indtil i år igangsat et uddannelsesforløb i Junibakken og de andre børnehuse i Værebro Park der fokuserede på at øge andelen af uddannede pædagoger til 90 procent. Andelen af uddannet personale i Junibakken var i 2017 på 84 procent.

I forældretilfredshedsrapporten for Junibakken fra 2016 svarer 56 procent af forældrene at de samlet set er meget tilfredse med institutionen, og 44 procent at de er tilfredse. 81 procent er tilfredse med udendørs faciliteterne, og 19 procent svarer ”hverken eller”.

I undersøgelsen fra 2012 svarede 20 procent i forhold til den overordnede tilfredshed med institutionen ”hverken eller”, og 4 procent at de var utilfredse.

