Fredagsslikket danses væk

UNICEF og børnedansere fra AL-Dans i Søborg opfordrer os til at droppe fredagsslikket, og i stedet give de 48 kroner til børn, der sulter. Foto: Kaj Bonne

AL-Dans og UNICEF opfordrer os til at give fredagens slikpenge til sultne børn

Af Redaktionen, redigeret

48 kroner. Det er det beløb en gennemsnitlig dansk familie bruger på slik om ugen.

Men på fredag den 7. juni opfordrer UNICEF Danmark sammen med børnedansere fra AL-Dans i Søborg os alle sammen til at droppe fredagsslikket, og i stedet give de 48 kroner til børn, der sulter. Det er der nemlig 16 millioner børn, der gør lige nu – i en sådan grad, at de er i akut livsfare.

Sammen med rapduoen Hipsomhap, og deres populære sang ’Familien Fredagsslik’, fyrer 10 hiphopdansere fra Søborg op under Københavns Hovedbanegård midt i morgenmyldretiden kl. 7.30-8.30 med en kærlig og klar besked til de forbipasserende: Giv jeres Fredagsslik til børn, der sulter!

Hvis man kan undvære sit fredagsslik én enkelt dag, kan man i stedet sende en SMS med ordet SLIK til 1900. Gør man det, donerer man et beløb på 48 kroner som svarer til, hvad et underernæret barn kan overleve for i fem dage – og hvad en gennemsnitlig dansk familie bruger på slik om ugen.

– Når man som os er omgivet af friske, sunde og livsglade børn hver eneste dag – er det slet ikke til at bære, at der andre steder i verden er børn, der kæmper for deres liv fordi de ikke får noget som basalt som mad, siger danseskoleejer Jette Buss.

En helt ny undersøgelse, som UNICEF har lavet sammen med YouGov blandt 12-17-årige, viser, at 77 procent, af de børn, der spiser fredagsslik, er villige til at springe slikket over en enkelt fredag, hvis pengene går til et barn, der sulter et andet sted i verden. Så solidariteten er på plads, selv om fredagsslik næsten er en hellig institution i dagens Danmark.

Og spørger man Pelle Folden Lund på 9 år, som er en del af Søborgdansegruppen, om han selv er villig til at droppe fredagsslikket på fredag og donere pengene til børn, der mangler mad, så lyder der et klart ja! – som følges af en længere tænkepause og så ordene:

– Og så håber jeg, at min mor giver mig fredagsslik på torsdag i stedet…