Frivillig morsom

Anders Matthesen og Jacob Lohmann i ”De frivillige”. Foto: SF Studios.

Der er økonomisk kriminalitet og gode grin i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Økonomisk kriminalitet og storsvindel kan til tider være en drabelig affære. Det har vi set i virkeligheden såvel som i film som ”Wall Street” og senest i tv-serier som ”Bedrag”.

Med Anders Matthesen, Jacob Lohmann og Søren Malling i de bærende roller anskuer ”De frivillige” temaerne gennem en humoristisk linse. Den berygtede erhvervsmand Markus Føns er røget i fængsel, hvor han efter et overfald vælger at gå i frivillig isolation blandt fængslets svageste indsatte. I denne afdeling har de et fængselskor, hvor den indsatte Niels er selvudnævnt korleder.

Markus bliver en del af koret, men inden længe ligger de to i åben krig om pladsen i toppen af korets hierarki; en krig der udkæmpes med tyranni og højskolesange.

”De frivillige” er fuld af vidunderlig sort humor og er instrueret af Frederikke Aspöck med Anders Matthesen som korlederen Niels og Jacob Lohmanns som den udspekulerede finanssvindler, Markus. ”De frivillige” har premiere i Bibliografen torsdag 13. juni.

Og så lige en lille reminder om at huske at sætte kryds i kalenderen onsdag 26. juni. Her har Bibliografen nemlig forpremiere på musikfilmen, ”Yesterday”, der, som de fleste måske kan udlede af filmens titel, har The Beatles i centrum.

Uden at afsløre for meget kan det siges, at filmens præmis vender hele musikhistorien på hovedet. Helt eksklusivt indledes filmen denne aften af Beatles-ekspert Kim Fritz med et spændende foredrag.