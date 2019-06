Fynsk point

AB Gladsaxe spillede 2-2 i Middelfart

Af Redaktionen, redigeret

Der er ikke mere at spille for, for AB i 2. division. Men akademikerne fik alligevel spillet sig til et enkelt point ude mod Middelfart, Grundlovsdag.

Efter at fynboerne var kommet foran 1-0 i første halvleg, bragte Sebastian Elvang balance i regnskabet efter 65 minutter. Målet kom efter en flot dribletur og en præcis aflevering fra Rasmus Tangvig.

Hjemmeholdet kom dog igen foran med et kvarter igen. Men Matti Olsen bragte balance i regnskabet med ti minutter igen på et tørt langskud fra kanten af feltet.

Lucas Sander Petersen fik to dumme gule kort lige efter hinanden fire minutter inde i overtiden. Det første for et lille skub på en Middelfart-spiller efter dommeren havde fløjtet, og det andet for efterfølgende at sparke bolden væk.