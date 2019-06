Guide: Sådan får du succes som iværksætter

SPONSORERET INDHOLD: Man ser i dag en stor vækst i mængden, og unge mennesker især, der bliver iværksættere. Vi lever nemlig i vores samtid i et samfund, som stiller bedre forudsætninger for at blive selvstændige end nogensinde før.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dette er også medvirkende til, at individer uden de store akademiske kompetencer, kan opnå stor succes, hvor det tilbage i tiden for det meste var højtuddannede som opnåede højest status og succes. Dette er en saga blot, og alle kan i dag opnå succes med hårdt og arbejde. Læs med i denne guide, hvor du kan modtage en række brugbare råd, hvis du ønsker at blive iværksætter.

Søg inspiration

Som skrevet, ser man i dag en tendens til, at flere og flere bliver iværksætter. Dette er samtidig med til at gøre, at flere og flere har haft succes med deres iværksætteri, hvilket gør at der er mange kilder til inspiration, når det gælder iværksætteri. Et eksempel herpå er Mads Olesen. Ud Over hjemmesider som disse, vil der også være rig mulighed for at læse bøger, som omhandler mennesker som på en ene eller anden måde har haft succes med iværksætteri.

I forhold til at søge inspiration, er det vigtigt, at du skelner mellem at blive inspireret og efterligne, da det med stor sikkerhed ikke vil gavne dig, hvis du laver en komplet efterligning af en allerede veletableret virksomhed. Prøv i stedet for at blive klogere på, hvilke erfaringer disse succesfulde iværksættere har gjort sig, som for eksempel her, hvor Mads Andreas Olesen deler ud af sine erfaringer.

Arbejd hårdt

Du har sikkert hørt det før, og du vil nu høre det igen. En af de absolut største kilder til succes, hvad end der er tale om iværksætteri eller så meget andet, er hårdt arbejde. Hvis du ikke arbejder hårdt for at opnå dit mål, vil du ikke opleve at de opnås. Det kan lyde hårdt, men barske virkelighed er derfor sådan, at hvis du ønsker succes med dit iværksætteri, så skal du i langt de fleste tilfælde kaste en hvid pil efter den klassiske 37-timers arbejdsuge.

I forlængelse heraf, er det derfor utroligt essentielt, at du gør op med dig selv, om du er villig til at gå all-in og investere den nødvendige mængde tid i dit projekt. Det er i den forbindelse også vigtigt, at du her er realistisk, da du formentligt ellers vil opleve, at det kan føles som et stort slag i hovedet, at du ikke kan realisere dit mål. Når det så er sagt, skal du ikke være bange for at kaste dig ud i projektet.

Du bør nu være en anelse bedre rustet til, at starte en ny virksomhed op. Dog er det vigtigt at nævne, at der selvfølgelig ikke findes én specifik opskrift på, hvordan du får succes som iværksætter. Disse råd bør derfor udelukkende fungere som pejlemærker på din vej mod at blive en succesfuld iværksætter. God fornøjelse.