Hvem ved bedst?

Den 4. juni blev forslaget til endnu en stor discountbutik på Posthusgrunden i Søborg behandlet i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg.

Af Søborg Butiksliv, Søborg Hjerte og Handelsforeningen

Søborg Butiksliv, Søborg Hjerte og Handelsforeningen

Den 4. juni blev forslaget til endnu en stor discountbutik på Posthusgrunden i Søborg behandlet i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg. Et snævert flertal bestående af fem personer stemte for, mens tre stemte imod og én undlod at stemme.

Så er det, at man uvægerligt må spørge sig selv, hvem der ved bedst? Er det de tre handelsforeninger, de mere end 1.500 kundeprotester og de mere end 50 indsigelser, hvoraf flere repræsenterer adskillige borgere? Eller er det Økonomiudvalget med det snævrest mulige flertal?

Man kan godt undre sig over, at kommunalpolitikerne fremturer med planerne, når der er et så massivt flertal af handlende, kunder og beboere, der er imod. Hvad er det, der ligger bag flertallets ønske om ikke at lytte til protesterne og repræsentere de borgere, der har valgt byrådsmedlemmerne som deres repræsentanter. Ligger der aftaler, vi ikke kender til – eller er der noget, der skal frem på bordet?

Og for så vidt angår de trafikale udfordringer, er der i en række af høringssvarene kommet gode og konstruktive forslag, hvor der opfordres til en dialog med kommunen – kan det være rigtigt, at man fra byrådets side også ser stort på sådanne opfordringer?

Som handelsforeninger vil vi endnu en gang gerne opfordre til, at byrådet i det mindste giver sig selv og investor en tænkepause, så der kan blive fremlagt en samlet helhedsplan for, hvad det er, vi som handlende og borgere i Søborg har brug for, hvis vi gerne vil bevare vores handelsby som et attraktivt sted at opholde sig og handle.