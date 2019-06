I trygge rammer

Seniorrådet holdt temamøde om den sidste tid på Telefonfabrikken

Af Redaktionen, redigeret

Cirka 30 seniorer var mødt op for at høre hjemmesygeplejerske Maria Howardsen give et indblik i mulighederne for hjælp og støtte fra kommunen, når man vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem.

Sognepræst Frank Walter Fischer fra Søborgmagle Kirke fortalte desuden om, hvornår og hvordan præsten kan hjælpe døende og deres pårørende.

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling deltog også, og informerede om foreningens ugentlige Åben Cafe for kræftramte, pårørende og efterladte på Hovedbiblioteket, hver mandag mellem 16.00 og 17.30, hvor alle er velkomne.

pk