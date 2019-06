Klokkeren sankthans

Gladsaxe Kirkes nye klokkestabel. Foto: Roar Tuxen Lavik

Gladsaxe Kirke holder stor fest, når kirkens nye kirkeklokke og klokkestabel indvies på søndag

Af Redaktionen, redigeret

Der er lagt an til en lidt anderledes sankthansfest, når Gladsaxe Kirke på søndag den 23. juni kl. 17 – altså sankthansaften – fejrer, at kirkens nye klokke og klokkestabel tages i brug.

I den forløbne uge blev klokkestablen rejst, så er alt er parat til festlighederne.

For hen ved et år siden blev Bagsværd Kirkes gamle kirkeklokke fundet på en mark ved Næsby Centret ved Sorø, hvor den havde stået på en mark i nogle år.

Den er nu blevet gjort klar til ophængning i en flot klokkestabel, som er fremstillet i metal hos K.E.N. Maskinfabrik.

Programmet

Gladsaxe Kirkes fest holdes fra kl. 17 til 20 i de smukke omgivelser mellem Gladsaxe Kirke og Laden.

Kl. 17: Indvielse af vores nye kirkeklokke og klokkestabel ved sognepræst Roar Tuxen Lavik og tale ved formand for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Arne Fogt. Musikalsk underholdning ved Gladsaxe Brass Band.

Kl. 18: Spisning. Medbring selv kartoffelsalat, salat og drikkelse, tallerken og service, klapstol, bord eller tæppe, så sørger kirken for gris på grillen, som vores slagter står for udskæringen af. Vi sørger også for snobrød og pølser til børnene.

Kl. 19: Kirkens Spirekor og Juniorkor medvirker under Karen Gramkows ledelse. En duo med Maria Kofod Drejer, sanger, sangskriver og pianist og Laila Knudsen, bratschist fra det Kongelige danske Musikkonservatorium medvirker foruden kirkens nye organist Bo Lundby Jæger.

Båltaler ved borgmester Trine Græse og sognepræst Roar Tuxen Lavik. Herefter synges de gode, kendte danske midsommersange.

Kl. 20: Det officielle program slutter, men du kan hænge ud så længe, du har lyst.

Arrangementet er gratis og man håber, at så mange som mulig vil komme og være med til at fejre dagen.

jll