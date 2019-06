Kørte alt for stærkt

En bilist kørte hele 58 km/t på Vandtårnsvej, hvor fartgrænsen er 40. Det kunne have kostet et klip og en bøde på 3000 kroner. Foto: Peter Kenworthy.

Mange bilister kører over 50 km/t på Vandtårnsvej, hvor det ellers kun er tilladt at køre 40

Af Peter Kenworthy

Der er en del 40 km/t-zoner i Gladsaxe. En solrig sommerdag tog Gladsaxe Bladet ud for at se om bilisterne kunne finde ud af at overholde fartgrænsen på en af dem – Vandtårnsvej.

På en fem minutters-periode på en torsdag formiddag i juni, kunne man se på hastighedsmåleren at 13 bilister kørte over hastighedsgrænsen på 40 km/t på Vandtårnsvej – mange kørte over 50 km/t og den hurtigste hele 58 km/t. Otte bilister kørte under de tilladte 40 km/t.

For at have et sammenligningsgrundlag, tog Gladsaxe Bladet også en tur til Gammelmosevej ved Stengård Station, hvor det er tilladt at køre 50 km/t.

På fem minutter på samme torsdag formiddag, var der kun tre der kørte over den tilladte hastighed på 50 km/t – den hurtigste kørte 56 km/t. 22 kørte inden for hastighedsgrænsen. Bilisten der kørte 58 km/t på Vandtårnsvej ville have fået en bøde på 3.000 kroner samt et klip i kørekortet. Vedkommende ville desuden have skulle betale 500 kroner til Offerfonden, hvis der havde været en fartkontrol til stede, ifølge sikkertrafik.dk.

Bilisten der kørte 56 km/t på Gammelmosevej ville have fået en bøde på 1.000 kroner.