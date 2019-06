Kommunen er på vagt

Vagterne med vagtleder Jan Henriberg i midten med certifikatet. Til venstre for ham er det borgmester Trine Græse og til højre Henning Porsby fra DNV/Gl og leder af Intern Service Gladsaxe Mette Olesen. Foto: Privat.

Gladsaxe først med certificeret vagtordning

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Kommunes Vagtservice er som den første kommunale vagtordning blevet ISO 9001-certificeret, hvilket er den højeste kvalitets- og ledelsesstandard inden for vagtområdet.

ISO 9001-certificeringen kræver optimal driftsstyring for at sikre kvalitet, tryghed, sikkerhed og tilfredse kunder. Det sker blandt andet ved løbende at evaluere og lære af hændelser og derigennem forbedre den samlede vagtindsats.

Certifikatet blev overrakt af Henning Porsby fra det internationale certificeringsfirma DNV/GL, som har stået for certificeringen, og vagtleder Jan Henriberg fra Intern Service Gladsaxe, ISG, tog imod på vagternes vegne.

– I har sammen skabt en helt ny faglig og professionel tilgang til arbejdet med fokus på sikkerhed og tryghed for jer selv og alle borgere og medarbejdere i Gladsaxe. Vi ved, at vi trygt kan udføre vores opgaver, med bevidstheden om, at I altid er der til at passe på os, hjælpe Gladsaxes borgere og sikre trygge rammer for vores institutioner, sagde borgmester Trine Græse.

Udover opgaverne på rådhuset arbejder vagterne også på Jobcentret og patruljerer rundt ved de kommunale bygninger, anlæg og institutioner.

pk