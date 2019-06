Kulturkærlighed

Der var masser af kulturmøder til årets Gladsaxe Loves Culture. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Loves Culture trak folk til fra nær og fjern

Af Peter Kenworthy

Kulturer er på sin vis enhver samfunds og generations svar på de udfordringer de bliver mødt med. De videreføres fra generation til generation, men de er ikke statiske eller afskærmede fra hinanden. Og de kan være mangfoldige.

Dette billede kan Gladsaxes kulturfestival Gladsaxe Loves Culture siges at leve op til. For der var noget for enhver kultursmag.

– Prøv noget nyt og mød nye mennesker, som formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov (A), opfordrede deltagerne til på Telefonfabrikken, inden festivalen blev skudt i gang.

Her foldede alt fra afrikanske trommer, en afrikansk pop-up-landsby, farverige folkedragter, mavedans, afropop, lækker mad, samt fantastiske fortællinger fra 21 lande og alverdens kulturer sig ud over dagen. Også lidt canadisk børnekultur fra Paw Patrol for de små.

Standupperen Mahamad Habane vovede endda at lave fis med både sig selv og danskheden. Han føler sig mest dansk når han er i Somalia, sagde han, men ikke altid helt så meget herhjemme.

– Gamle damer roser mig for hvor godt jeg taler dansk, så jeg er begyndt at lyve om hvor lang tid jeg har boet her for at få mere ros, jokede han med publikum på klingende aarhusiansk.

Se flere af Kaj Bonnes fotos på https://kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet