Kunden i centrum

Kontor i soveværelset blev til stor el-installatørforretning

Af Redaktionen, redigeret

Det var drømmen om at have en forretning man kan kalde sin egen, der drev el-installatør Karsten Mortensen, da han for 30 år siden stod med et kontor i soveværelset.

I dag er drømmen blevet til virkelighed og firmaet til Karsten Mortensen A/S.

Hovedbeskæftigelsen for Karsten Mortensen A/S har lige siden været servicering af tekniske el-anlæg i boligselskaber, kommunale bygninge r og private institutioner. Firmaet er desuden ABA-autoriseret, og har mange års erfaring med installation af videoovervågningssystemer.

Men vi er også bevidst om at følge med udviklingen, siger Karsten Mortensen.

– I dagens teknologiske samfund er vores kommunikationsløsninger og netværksenheder ekstremt vigtige. Derfor skal enhver netværksløsning have et hurtigt og stabilt netværk, og det får du hos os, siger han.

Firmaets ry er altså blevet opbygget gennem 30 år, da vi har sat kundens behov i centrum og formår at udføre opgaverne med det samme, tilføjer han.