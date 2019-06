Legat til superlærling

Nikolaj Stilling fik mange rosende ord med på vejen fra Jan Skovsgaard, der er formand for Tekniq El i København, og der var legatoverrækkelse foretaget af Gladsaxe Håndværkerforenings formand Søren Muldgaard. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Håndværkerforening hædrede elektriker fra PHL på Vandtårnsvej

Af Redaktionen, redigeret

En uddannelse er ikke noget man får. Det er noget man tager. Ved at bruge hænder og hoved i et skønt samarbejde. Så kan det blive endog meget flot.

Det har den 21-årige elektriker Nikolaj Stilling gjort. Og ved DM i skills – danmarksmesterskabet for lærlinge – vandt han inden for sit fag så overlegent, at det var vildt imponerende. Men ikke så overraskende for ved andre konkurrencer undervejs på TEC-skolen og ved regionsmesterskaber har han også sikret sig førstepladsen.

Da Gladsaxe Håndværkerforening markerede sin 106 års fødselsdag i lokalerne på Søborg Hovedgade 79, var der et legat på 5.000 kr. til Nikolaj Stilling, der har fået sin uddannelse hos el-firmaet PHL på Vandtårnsvej.

-Det er anden gang jeg er så heldig at få et legat. Det første var et rejselegat på 15.000 fortæller Nikolaj Stilling, der foreløbig som svend sørger for at få nogle praktiske erfaringer. Som 21-årig har han masser af tid foran sig. Så kan han senere finde ud af, om han vil studere videre.

