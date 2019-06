Legende spejdere

Glade og legende FDF-spejdere til Væbnermesterskabet. Foto: Mark Skovbo Olsen.

FDF-spejdere fra Bagsværd og Stengård deltog i legekonkurrence

Af Redaktionen, redigeret

11 FDFere fra FDF Bagsværd-Stengård var med, da FDFs store konkurrence, Væbnermesterskabet, løb af stablen i Kristi Himmelfartsferien i København. Her var 1500 børn og unge fra hele landet samlet for at konkurrere og dyste i leg og klassiske FDF-discipliner.

Udfordringerne bød blandt andet på en hjemmebygget kano-rutsjebane, samarbejdsøvelser i trætoppe og klodsmajor med lange arme.

Væbnermesterskabet er en dyst i leg og klassiske FDF-discipliner for børn og unge i alderen 11 til 18 år – og deres ledere. Konkurrencen strækker sig over hele fem måneder: Først med online opgaver, patruljerne løser hjemme i kredsen, og som siden kulminerer med finalen i Kristi Himmelfartsferien.

Der var 45 forskellige poster fordelt over hele hovedstadsområdet. Børnene og de unge har i fællesskab med deres ledere løst de forskellige udfordringer – og de måtte kun komme rundt mellem opgaverne ved at tage S-tog, bus og metro.

– Det er første gang jeg er med, det er sjovt at rende rundt over hele København, fortæller 11-årige Evaline Sandberg fra FDF Bagsværd-Stengård.

pk