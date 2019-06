Masser af dagligvarebutikker

Borgmester Trine Græse m.fl. skriver at eksperter i detailhandel anbefaler flere dagligvarebutikker, da de tiltrækker flere kunder.

Af Yvonne Raun

Yvonne Raun, Frisør Savannah

Borgmester Trine Græse m.fl. skriver at eksperter i detailhandel anbefaler flere dagligvarebutikker, da de tiltrækker flere kunder. Lidt måske, men jeg stiller mig tvivlende overfor hvor meget det har virket på Søborg Hovedgade at der er kommet flere dagligvarebutikker.

Jeg har arbejdet på Søborg Hovedgade siden 1984, og i den tid er der kommet mange nye dagligvarebutikker. Tilbage i 1984 havde vi 4 stk. nu har vi 8, og der er så mange tomme lokaler på hovedgaden, så jeg kan ikke se at det har gjort noget for specialbutikkerne at vi vælter rundt i dagligvarebutikker.

Tværtimod så kommer mange i bil og parkerer ved dagligvarebutikken, går ind og handler og tager bilen hjem igen. Det kunne man måske have løst ved at have lavet mere parkering foran butikkerne.

Jeg skal ikke kloge mig på hvad eksperterne siger, men vi der har butikkerne, mærker når butikker må lukke så hvorfor tror de så at endnu en dagligvarebutik vil redde hele Søborg Hovedgade?

Hvad værre er, at det kan betyde at flere at de eksisterende dagligvarebutikker risikerer at måtte lukke og det bliver jo nogle enorme lokaler der så bliver tomme, og dem er der ikke nogen der har råd til at åbne butik i, så Søborg Hovedgade bliver en soveby.

Man kan dog læse ud af Borgmesterens skriv at de allerede har taget beslutningen og de trækker så endnu en dagligvarebutik ned over os.