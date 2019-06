Michells liv blev vendt på hovedet

Michell Kroner Daugaard lider af en kronisk sygdom. Der er en forside og en bagside af livet. Foto: Kaj Bonne.

For 14 år siden blev Michell Kroner Daugaard fra Mørkhøj kronisk syg fra det ene øjeblik til det næste. Nu hjælper hun andre med kronisk sygdom

Af Jan Løfberg

Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg havde forventet. På forhånd havde jeg set en tominutters video, som Michell Kroner Daugaard havde lagt ud på Youtube. Her fortalte hun om sin kroniske sygdom generaliseret dystoni. Michells ansigt lavede de underligste grimasser, mens hun fortalte om de ufrivillige ukontrollable bevægelser og krampeanfald.

– Jeg skifter imellem at se helt normal ud til at have bevægelser, som jeg ikke kan kontrollere. Jeg er som en marionetdukke, hvor der sidder nogen og trækker i trådene, men jeg kan ikke gøre noget ved det.

I videoen havde jeg set Michells spasmer, men da fotografen og jeg stod ved hendes hjem i Mørkhøj, så blev døren åbnet af en nydelig kvinde på 51 år, der jo – ja, undskyld – så helt normal ud. For det er sådan Michells dagligliv former sig – der er to sider af livet. Og hun bestemmer aldrig, hvornår hun er i det ene eller andet ”liv”.

På vej op til hoveddøren bemærkede vi kørerampen – Michell har både været kørestolsbruger og gået med rollator, men hun tog imod os stående og gik rundt, så man aldrig villet have kunnet gætte, at hun lider af en så voldsom kronisk sygdom.

Forfatterdebutant

Men det gør hun, og det er indenfor dette område, at hun er trådt i karakter. Den 24. maj udgav hun bogen ”Se mor danser”. En bog til de kronisk syge og deres pårørende – og selvfølgelig også til alle os andre, der vil vide mere om emnet. Naturligvis fylder Michells personlige erfaringer en del, men det spændende ved hendes historie er, at hun formår at løfte sig op i et helikopterperspektiv og skue ud over hele det landskab, som alle Danmarks kroniske syge skal leve i. Hun kommer med en hel del råd og tips til de kronisk syge.

Michell tager fat i de problemer – for det er vitterlig problemer og ikke bare det moderne managementudtryk ”udfordringer” – som kronisk syge kommer til at opleve. Åbent og ærligt fortæller hun om de vanskelige følelser, som overvælder den syge. Hun tager fat i tabuer om seksualitet, familieproblemer og identitetskrise. Noget som andre kronisk syge kan spejle sig i.

For nylig blev hun interviewet om sin bog i forbindelse med Instruktørsamlingens konference, hvor der deltog 200 undervisere og 50 koordinatorer, som alle modtog hendes bog i gave.

Ud af det blå

Michell Kroner Daugaards sygdom kom ud af det blå, som hun siger. Det var den 22. marts 2005. En skelsættende dag for Michell, hendes mand René og deres datter på syv og søn på fem.

Fra at være en rask børnehaveklasseleder det ene øjeblik til at være ramt af en kronisk sygdom, der sekundet efter brød ud. Mens Michell stod at tilberedte aftensmaden, og manden så børnefjernsyn med ungerne, så begyndte hendes ansigt at lave de underligste trækninger. Først i venstre mundvig, derefter hele ansigtet. René fik ringet efter en ambulance, og Michell blev kørt til Herlev Hospital. Siden blev hun overført til Glostrup Hospital. Syv måneder senere blev diagnosen stillet.

– To et halvt år inde i mit sygdomsforløb fik jeg min ”redning”, da jeg i Gladsaxe Bladet læste om ”Lær at tackle kronisk sygdom”. Jeg blev kursist på Forebyggelsescentret på Søborg Hovedgade. Jeg lærte at navigere, når livet føltes dystert. Jeg fik redskaber og lærte teknikker – og jeg udarbejdede en handleplan som blandt andet gik på, at jeg skulle skrive en bog. Den er udkommet nu, og jeg holder mit første foredrag på netop Forebyggelsescentret. Så på den måde er ringen sluttet, fortæller Michell Kroner Daugaard.

Bogens titel ”Se mor danser” er et direkte citat, som hendes 5-årige søn kom med, da han så et af mors første krampeanfald. I det hele taget er Michells beretning både lærerig og livsbekræftende.

Det tragiske, groteske og humoristiske i en skøn blanding, sådan som livet netop er. Også for kronisk syge.

– Nu er mine børn blevet store og skal snart flytte hjemmefra. De har lært at leve med at have en mor der er hjemmegående kronisk syg. Vi har haft vores kampe i familien, men vi er kommet igennem. Der er en masse sygdomspsykologi forbundet med det at have en kronisk sygdom. Jeg troede faktisk, at jeg var dårlig til at være syg. Men det er jeg ikke. Den erfaring vil jeg gerne videregive til andre med kronisk sygdom. Hver især føler vi os så alene, men så opdager man, at man ikke er den eneste, der har det sådan, siger Michell Kroner Daugaard.

Tirsdag den 18. juni kl. 18.30 debuterer Michell Kroner Daugaard som foredragsholder på Forebyggelsescentret, Søborg Hovedgade 200: – Mit foredrag tager afsæt i min egen historie og vejen til det gode liv. Jeg fortæller ærligt om, at livet bliver vendt på hovedet, chokket og familielivet, der bliver udfordret. Identitetskrisen som kommer, når man ikke kan være på arbejdsmarkedet.