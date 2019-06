Mørkhøj Bygade utryg tilkørselsvej

I 2013 henvendte beboerforeningen Toftegården ABG sig første gang til Gladsaxe Kommune.

Af Anne Holtet

Anne Holtet, bestyrelsesformand i Toftegården

I 2013 henvendte beboerforeningen Toftegården ABG sig første gang til Gladsaxe Kommune. Det drejede sig om indkørslen til Mørkhøj Bygade, der er en lukket vej, ind til et boligområde. Efterfølgende har ejerforeningerne aktivt bakket op.

De tre første grunde er privatejede og formentlig nogle af Gladsaxes mest forurenende. De ligger ved indkørslen til Mørkhøj Bygade. Kommunen har givet tilladelse til at leje dem ud til en ”Jern og Skrot”, ”Brugt bilsalg” samt en ubebygget grund til oplagsplads for entreprenørmaskiner, materialer, brugte hårde hvidevarer samt brugte biler.

Alle virksomhederne medfører tung trafik, der af og til bruger den tilstødende vej, Hjortestien, til at bakke nedad. Kommunen har oprettet vejbump, der kun ændrer på hastigheden og ikke mængden af tunge vogne og uvedkommende trafik. Til ”Jern og Skrot” kommer der mange udenlandske biler. De medbringer metal, kobberledninger o.a.

Disse handlende bruger fortovene til parkering, trods forbud, samt overnatning i biler. I det lille grønne område overfor overnattes der af og til om sommeren. Nødtørft forrettes i det grønne område, der tisses på fortove, op ad hegn. Elektronik, ledningsaffald m.m. der ikke kan afsættes smides i omegnen.

Der støjes, arbejdes udenfor tilladte tider, der har været afbrænding af kemisk lugtende materiale. Alt dette bevirker at borgere føler sig utrygge ved at færdes ved indkørslen af Mørkhøj Bygade. Ejerforeningen påpeger, at deres huspriser påvirkes og Toftegården at evt. nye lejer ikke oplever området som attraktivt.