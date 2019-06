Musik, skøre dyr og cowboys

John C. Reilly og Joaquin Phoenix har hovedrollerne i “The Sisters Brothers”. Foto: Camera Film.

Der er Beatles, Bimse og broderskab på programmet i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Hvad ville du gøre, hvis det viste sig, at du var det eneste menneske på jorden, der kendte til The Beatles’ musik. Det er Jacks dilemma i ”Yesterday”, hvor alle beviser for bandets eksistens er slettet. Med Beatles-kataloget i baglommen eksploderer Jacks popularitet fra den ene dag til den anden. Jack glemmer dog to ting: Ellie og kærligheden han efterlod derhjemme.

I ”Kaptajn Bimse” har Anna svært ved at falde i søvn, men puttet godt ned under dynen hører Anna pludselig en underlig brummen. Det er flyvemaskinen Zanzibar med Kaptajn Bimse og andenpiloten Goggeletten og med sig har de dansk crazy-komik i børnehøjde for alle pengene!

Så er der igen western på plakaten, når ”The Sisters Brothers” med John C. Reilly og Joaquin Phoenix i hovedrollerne rammer Bibliografen. Brødrene Charlie og Eli arbejder som håndlangere på jagt efter guldgraveren Warm, der ligger inde med en indbringende opfindelse. ”The Sisters Brothers” er en på sin helt egen måde en hjertevarm fortælling om broderskab og forandring i en moderne verden, der er ved at overhale brødrene indenom. Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 27. juni.

De fleste ville nok gerne være en flue på væggen, når kæledyrenes ejere går hjemmefra. Dét har man så heldigvis muligheden for søndag 30. juni, hvor Bibliografen har forpremiere på ”Kæledyrenes hemmelige liv 2”. Her prøver Max at komme overens med nogle alvorlige ændringer i sit liv; hans ejer er blevet gift og har fået en lille rolling, Liam, som Max bliver besat af at beskytte. Mere skal ikke afsløres her, så skynd jer i Bibliografen og få resten med.