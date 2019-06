Ny formand for bokseklubben

Efter 14 år har Jean Clausen valgt at træde tilbage som formand for Gladsaxe Bokseklub

Af Redaktionen, redigeret

– Jean har haft sin gang i klubben helt fra barnsben og har været aktiv som både kampbokser, træner og formand. Som formand har Jeans visioner og initiativer i høj grad præget klubbens udvikling frem til i dag. Jean sender en dybfølt tak til alle de mange mennesker, han har haft kontakt med gennem årene, skriver Gladsaxe Bokseklub på sin hjemmeside.

Jean vil stadig have sin gang i klubben og støtte bestyrelsen med sin store erfaring, og trække på sit netværk, når der er behov, tilføjer man.

Robert Larsen blev på generalforsamlingen 20. maj valgt som ny formand for Gladsaxe Bokseklub.

Robert Larsen er – udover nu at være formand – også cheftræner for kampholdet. Han var indtil for nylig aktiv som professionel bokser.

