Der har allerede været gang i kridtstregerne på Jonas Lies Vej. Foto: Privat.

Vær med til at forskønne nyt udendørs loungeområde på Jonas Lies Vej

Af Redaktionen, redigeret

BID Søborg inviterer alle børn og barnlige sjæle til at udsmykke fortovet med kridttegninger torsdag den 27. juni klokken 14:30. Der vil være saftevand og popkorn, og det kræver ingen tilmelding.

BID Søborg er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og handelsforeningerne i Søborg. Kontakt byplanlægger Christina Hoffer på mail chrhof@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 50 44 for at høre mere.