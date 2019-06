Ole Ritter årets æreshåndværker

Ole Ritter kunne bidrage med nogle meget festlige anekdoter om ikke mindst damernes ven Leo Duyndam, der kørte så stærkt i 6 dagesløbene, at Ole Ritter næsten kunne have holdt sig væk. Foto: Kaj Bonne.

Gennem over 30 år har han været med til at sætte Gladsaxe på danmarkskortet

Af Redaktionen, redigeret

I over en tredjedel af sit indtil nu 77-årige liv har cykelrytteren og erhvervsmanden Ole Ritter været med til at sætte Gladsaxe på både danmarkskortet og verdenskortet som borger i Gladsaxe. Først med bopæl på Tinghøjvej og siden i Hareskovområdet.

For det blev han i søndags hædret som Årets Æreshåndværker 2018 af Gladsaxe Håndværkerforening, der samtidig fejrede sin 106 års fødselsdag.

Ole Ritter var i den absolutte verdenselite både som amatør og professionel gennem 1960erne og op mod slutningen af 1970erne. Han vandt titler i stride strømme og satte verdensrekord efter verdensrekord på bane og var ofte så suveræn, at han ligefrem gjorde nogle løb kedelige.

Det blev til danske og nordiske mesterskaber som amatør, og da han tog til Italien for at blive professionel i 1967 brillerede han med det samme ved at vinde en tidskørsel med et sekund i Giro d´ Italia. Ole Ritter havde evnen til at give sig fuldt ud, når det gjaldt. Han nåede at sætte verdensrekord i timekørsel på en bane i Mexico. I slutningen af sin karriere kørte han også 6 dages løb, hvor han tre gange sluttede på førstepladsen.

Da den aktive karriere var overstået, fungerede han som leder i Danmarks Cykle Union, og så etablerede han cykelforretninger. Via sine mange år i international cykelsport havde han gode forbindelser til diverse udstyrsforretninger, så sammen med sin kone Marianne stiftede han Ritter Import, der i en del år var placeret på Gladsaxe Møllevej, inden firmaet på grund af pladsmangel rykkede til Ishøj.

Ole Ritter er optaget i Hall Of Fame i 1992.

Ole Ritter holdt en festlig takketale, hvor der var skægge anekdoter om blandt andre hollænderen Leo Duyndam og belgieren Eddy Merckx og noget om nogle penge i en metalkuffert. Ole Ritter kørte 23 gadeløb på 21 dage og pengene fossede ind, så et sted skulle de jo gemmes.

Ole Ritter fik blandt andet et portrætmaleri og en plakette overrakt af håndværkerforeningens formand Søren Muldgaard som et bevis på hæderen. Han er den sjette prismodtager. Og med uddannelse som slagter den første med en gammeldags håndværkeruddannelse i bagagen. pk