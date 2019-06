Omrokering og overtidsnederlag

En skuffet målscorer Seejou King må se endnu et hjemmebanenederlag i øjnene. Foto: Peter Kenworthy.

Madsen skal til Brønshøj, Braune tager over, Rasmussen stopper – nå ja, og så tabte AB 1-2 til Kolding

Af Peter Kenworthy

Selvom den sidste halve time af hjemmekampen mod Kolding var dramatisk, var der faktisk mere drama hos AB Gladsaxe op til kampen.

Tidligere på ugen meldte ABs rivaler Brønshøj nemlig ud at Michael Madsen bliver ny cheftræner i klubben efter sæsonen. Og inden kampen søndag blev det klart at direktør Peter Rasmussen samtidig stopper som administrerende direktør, og at det bliver talentchef og U19-træner Patrick Braune der bliver ny træner i AB.

Med ansættelsen af Patrick Braune får AB en træner som har været i klubben i 25 år, og som kunne tænkes også at satse på en ungdomstrup som han kender særdeles godt.

Også drama på banen

Så spillerne skulle derfor gøre sig umage. Både for at overskygge optakten til kampen, og for at overbevise deres kommende træner om at de er værd at satse på i næste sæson.

Og efter en lidt kedelig første time, hvor AB dog havde et par halvstore chance og fik et mål annulleret for offside, kom der gang i kampen.

På en super aflevering fra en velspillende Rasmus Tangvig, sparkede Seejou King bolden fladt forbi Kolding-målmand Jens Rinke til 1-0 og stor jubel for de fleste af de 276 tilskuere. Med tyve minutter igen var en fri Tangvig ved at øge til 2-0, men han sparkede forbi mål fra en spids vinkel.

Men fem minutter senere sparkede Rune Nautrup bolden fladt forbi Tobias Brogaard i AB-målet, og så havde Kolding pludseligt udlignet mod spil og chancer.

Rasmus Tangvig fik en friløber efter 90 minutter, men skød lige på målmanden. Og i stedet kunne Rune Nautrup noget ufortjent score sejrsmålet for Kolding minuttet efter.

Efterfølgende sparkede en af Koldings fans et sæde løst efter en sidste brændt chance til udeholdet. Han blev, efter en ophedet diskussion med kontrollørerne, bortvist kort tid inden kampen blev fløjtet af.

Kolding bevarede dermed andenpladsen, og AB har ikke andet at spille for end æren i de resterende tre kampe.