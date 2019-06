Opgradering af rostadion på standby

Planklagenævnet ophæver kommunens planer om landzonetilladelse

Gladsaxe Kommune har allerede givet landzonetilladelse til en opgradering af Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø.

Men efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, har Planklagenævnet valgt at ophæve afgørelsen og henvise sagen til fornyet behandling i kommunen.

Tilbage i februar sendte Miljø- og Fødeklagenævnet også sagen retur, efter flere klager til Fødeklagenævnet.

Gladsaxe Kommune var ellers gået sammen med Københavns- og Lyngby-Taarbæk Kommune om at udvikle Danmarks Rostadion, så det levede op til standarden for en international træningsfacilitet for kaproning.

Planen var at Dansk Kano- og Kajakforbund skal være for VM på Bagsværd Sø på et renoveret rostadion.

Bagsværd Sø er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens §3. Området blev fredet i 2013.

