Anton Østdal trækker klubkammeraten Joel Lillesø frem til rekordtid og kvalifikation til ungdomsolympiade. Foto: Privat

Bagsværd-løber satte ny ungdomsrekord og kvalificerede sig til europæisk ungdomsolympiade

Af Redaktionen, redigeret

Bagsværd Atletik Clubs ungdomsløber Anton Østdal havde uselvisk indvilget i at agere ”hare” for klubkammeraten Joel Ibler Lillesø.

Østdal skulle forsøge at kvalificere sig på 3000 meter for årgang 2002/03, til European Youth Olympic Festival (EYOF) i Baku i juli.

Det gjorde han så effektivt, at Lillesø både kunne klare kvalifikationskravet til EYOF på 8.35, og sætte personlig rekord, klubrekord for D16-17 og dansk ungdomsrekord for D16, med tiden 8.28,97.

