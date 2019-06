Politik: jobklub

”Ansvar får mennesker til at vokse” er en læring, der fylder meget hos mig i øjeblikket.

Af Lea Amalie Nielsen,Christianehøj 198, 1.tv.

”Ansvar får mennesker til at vokse” er en læring, der fylder meget hos mig i øjeblikket. Dette fordi at jeg dagligt er vidne til – og selv oplever – hvad det modsatte gør ved mennesker. Jeg er nemlig i den uheldige situation, at jeg er under 30 år, bor i Gladsaxe Kommune og lige pt. går ledig.

I Gladsaxe er det bestemt, at vi unge (jeg er 29) simpelthen ikke er i stand til at tage ansvar for vores jobsøgning, så vi skal hver dag møde op i en såkaldt jobklub – der i princippet bare er et alt for lille rum til alt for mange mennesker. Her skal vi alle dage sidde i fire timer foran vores egen computer og ja – søge jobs! Af og til bliver vi kaldt ind til en snak med en jobkonsulent (de gør blot deres arbejde).

Mest så de kan høre, om vi rent faktisk laver noget. Hvis man, som jeg af og til har gjort, vil afprøve andre metoder til jobsøgning end at sidde foran en skærm, så må man først spørge om lov og siden stå skoleret. Denne metode får de fleste af os til at krympe som mennesker. Motivation og gejst ift. jobsøgningen forsvinder. Jeg har selv set mig nødsaget til at bede om en dags fri fra jobklubben for at få ro til at skrive ansøgninger.

Det hænger jo ikke sammen. Og så er vi i øvrigt voksne mennesker. Vis os nu lidt tillid.