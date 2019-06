Ret til en lykkelig barndom

Enghavegaard Skoles rettighedsråd modtager det synlige bevis på at deres skole nu er rettighedsskole. Foto: Kaj Bonne.

Enghavegaard Skole certificeres som rettighedsskole

Af Peter Kenworthy

Sidste tirsdag fejrede Enghavegaard Skole at man er blevet en såkaldt UNICEF Rettighedsskole.

Skolen har nu fået skilte op hvor der står ”UNICEF Rettighedsskole” og papir på, at de vil styrke trivselsarbejdet i hverdagen efter principperne i FN’s Børnekonvention.

Det indebærer at oplyse børnene om deres rettigheder, som er forankret i Børnekonventionen, at inddrage eleverne i arbejdet for at forbedre trivslen på skolen, og tage dem med på råd.

I FN’s Børnekonvention står der blandt andet at børnene ikke må forskelsbehandles på baggrund af hudfarve, køn, sprog, religion og politisk anskuelse. At barnets tarv skal komme i første række. At det beskyttes mod fysisk og psykisk vold. Og at barnet har ytringsfrihed og tankefrihed.

Der står desuden, at barnet har ret til en uddannelse der udvikler respekt for miljøet, menneskerettighederne og barnets egne kulturelle identitet, sprog og værdier. At uddannelsen skal forberede barnet til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred og tolerance. Og at barnets ret til hvile og fritid, samt til at lege og dyrke fritidsinteresser, anerkendes.

Trivsel i centrum

Store og små børn fejrede, at de nu havde fået papir på disse rettigheder.

Skolegården var nemlig fyldt med hundredvis af børn der, inden (og i enkelte tilfælde under) taler fra UNICEF, skoleleder Kirsten Frøhlich Brønd og borgmesteren Trine Græse, gjorde flittigt brug af deres ret til ytringsfrihed og fritid.

Der var også popcorn, hoppeborg, charter-fotobod og skolens musicalbands fortolkninger at TV2s Lyde i Natten og God Tur Hjem på programmet.

Ifølge Mie Østrup Berg, der er rettighedskoordinator på Enghavegaard Skole, handler det at være rettighedsskole især om børnenes rettigheder og deres trivsel.

– Når børn kender til deres rettigheder, er de også bedre til at passe på hinanden. Målet er først og fremmest at skabe trivsel, at være systematiseret. Det er ikke en revolution vi har gang i, for det er ikke noget nyt for os at arbejde med trivsel, fortalte hun.

Og det er ikke bare oppe i helikopteren at det hele foregår, siger Mie Østrup Berg. Der bliver eksempelvis udarbejdet en undersøgelse af børnenes trivsel hvert år med tilhørende handleplan, så lærerne og ledelsen kan se hvordan skolen eventuelt kan blive mere tryg for eleverne.

– Og det er børnene der, sammen med de voksne, udvælger de fokuspunkter fra undersøgelsen der skal arbejdes med. Nogen gange, når man spørger børnene, har de nemlig blik for ting som vi voksne slet ikke ser, fortæller hun.

Allerede i år har dette ført til en større kønskampagne, hvor skolen har fokuseret på at de voksne skal huske at behandle drenge og piger ens.

Der er 48 rettighedsskoler i Danmark. I England har man over 5.000. I en evaluering af arbejdet med rettighedsskoler, udført af Brighton University i 2010, konkluderede man blandt andet at de har forbedret elevernes forståelse af rettigheder og diversitet, samt forholdet mellem eleverne og lærerne og eleverne imellem.

Mange af de engelske elever var også blevet bedre til at tage ansvar for egne handlinger, og både lærere og elever fortalte at læringsmiljøet var blevet bedre.