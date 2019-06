Sæson for studenter

Årets første studenter på Gladsaxe Gymnasium Mathias Rishøj Nielsen og Sara Løve Andersen hejste traditionelt dannebrog sammen med rektor Eva Krarup Steensen. Også Bagsværd Kostskole og Gymnasium udklækkede årets første studenter. Fælles for mange af dem er, at de tager et sabbatår. Blandt andet for at vælge helt rigtigt, inden de begynder at læse videre. Foto: Kaj Bonne

Mange studenter tager sabbatår. Ikke for at slappe af, men for at rejse, arbejde og ikke mindst tænke sig grundigt om, inden de vælger en videregående uddannelse

Af Jan Løfberg