Serdal bliver næstformand

Serdal Benli kommer alligevel til at have sin gang på Christiansborg. Foto: Kaj Bonne (arkiv).

SF’s landsledelse har valgt Serdal Benli som ny næstformand for partiet

Af Peter Kenworthy

Viceborgmester i Gladsaxe Serdal Benli blev ikke valgt til Folketinget ved valget grundlovsdag. Nu har SF i stedet valgt ham som næstformand for partiet, så han alligevel kommer til at have sin daglige gang på Christiansborg.

Her kommer han til at sidde i den daglige ledelse og med den løbende udvikling af partiarbejdet i SF, også på lokalplan. Serdal Benli afløser Signe Munk, der blev valgt til Folketinget, og skal dele posten med Lise Müller.

Som næstformand vil han drage fordel af sine erfaringer fra Gladsaxe, fortæller Serdal Benli.

– Det betyder selvfølgeligt noget at jeg har en lokal base i Gladsaxe og kan bruge mine erfaringer herfra. Jeg ved hvor skoen trykker i forhold til hvordan politikken på Christiansborg spiller ind på kommunalpolitikken, udtaler Benli.

– Det er også et stærkt signal at en dreng fra Værebro er lykkes med at komme så langt politisk. Det synes jeg er en dejlig fortælling som også kan inspirere andre unge i Gladsaxe til at gå ind i politik, tilføjer han.

Serdal Benli var fra 2005 til 2009 medlem af regionsrådet i Hovedstaden. I 2009 blev han valgt som byrådsmedlem i Gladsaxe og har siden 2013 været viceborgmester. Han fortsætter i sin rolle som viceborgmester og i Gladsaxe Byråd.

Han var også midlertidigt folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds mellem 30. september og 6. oktober 2018.

Benli voksede op i Tyrkiet og flyttede til Danmark og Værebro Park med sin familie som 9-årig, hvor han voksede op.