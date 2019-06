Skidt for børnene

På byrådsmødet d. 22. maj besluttede Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti at nedlægge Bagsværd Børnehave i 2023.

Af Emilce Nielsen

Emilce Nielsen, Tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten, Silene allé 7, 1.tv.

På byrådsmødet d. 22. maj besluttede Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti at nedlægge Bagsværd Børnehave i 2023. Jeg undrer mig over, at SF har lagt stemmer til en så ufornuftigt beslutning. Især fordi partiet profilerer sig ivrigt på lige netop børneinstitutionsområdet.

Bagsværd Børnehave har plads til 24 børn. Den modtager børn fra hele Gladsaxe. Børnehaven scorer højest i flere tilfredshedsundersøgelser i kommunen.

Personalet er stabilt og erfarent. Lederen er tæt på børnene og de ansatte i det daglige arbejde. Dette er muligt i kraft af institutionens overskuelige størrelse. Børnene og deres forældre er trygge ved det kendte personale, og de ansatte kender børnenes behov og ønsker ganske godt.

Socialdemokraterne og deres allierede har besluttet at lukke Bagsværd Børnehave fordi de mener, at det ikke betaler sig at have mindre institutioner. I deres øjne er kæmpe institutioner med over 100 børn bedre at have, fordi de er billigere.

Det er skuffende og ærgerligt, at SF støtter denne udvikling, som ikke er til gavn for børnene. Det lover ikke godt!