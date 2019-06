Skovbrynet Skole lukkes

Gladsaxe Byråd har vedtaget en ny skolestruktur som indebærer, at Skovbrynet Skole erstattes af en helt ny skole

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Kommune har fredag eftermiddag udsendt følgende pressemeddelelse om ”Fremtidens skolestruktur i Bagsværdområdet”:

”Onsdag aften vedtog Gladsaxe Byråd et sæt anbefalinger, der anviser hvordan skoletilbuddene i Bagsværdområdet skal udvikle sig indenfor de kommende 8-10 år. Målet med den nye skolestruktur er at sikre de bedste muligheder for fortsat trivsel, læring og udvikling til alle børn i området, og samtidig understøtte den sociale balance.

Byrådet ønsker at arbejde hen imod, at Bagsværd har tre skoler med hver tre spor og at Skovbrynet Skole erstattes af en helt ny skole et andet sted i området. Anbefalingerne skal ses som et sæt hensigtserklæringer, der for at blive opfyldt kræver at der tilvejebringes den nødvendige finansiering samt at der findes en passende lokation for en ny tresporet skole.

På Byrådsmødet blev det gentagne gange understreget, at Skovbrynet Skole er en rigtig god skole med dygtige lærere og gode faglige tilbud. Men trods mange års indsats er det desværre ikke lykkedes at tiltrække elever nok til at fylde skolen op, samtidig med at der er kapacitetsproblemer på de andre skoler i området. Derfor vælger Byrådet nu at tænke nyt og afsøge mulighederne for at bygge en helt ny skole et andet sted i Bagsværd og dermed lukke Skovbrynet Skole.

Da en ny skole først kan være færdig om otte til ti år, vil der ikke blive slækket på skolens høje ambitionsniveau. Derfor vil skolens elever fortsat have et skoletilbud af høj faglig kvalitet med fokus på den faglige, sociale og personlige udvikling. Beslutningen betyder samtidig, at Stengård Skole på sigt skal udbygges til at være tresporet og at Bagsværd Skole fortsætter som en tresporet skole med de nuværende bygninger.

Drøftelserne med at finde ud af, hvor den nye skole skal ligge og hvordan den skal finansieres, er en kompliceret proces, som Økonomiudvalget tager hul på til september.”

LÆS REFERATET FRA DET LUKKEDE PUNKT OM SAGEN PÅ BYRÅDSMØDET 26. JUNI 2019