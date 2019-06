Små og store udfordringer i Bibliografen

Edie ser udfordringerne an i ”Edie”. Foto: Another World Entertainment.

Som følge af hendes mands død er den 83-årige Edie blevet bitter og indebrændt. Forholdet til datteren Nancy bliver værre for hver dag der går. Nancy mener ikke, at moderen er i stand til at klare sig selv.

Af Redaktionen, redigeret

Som følge af hendes mands død er den 83-årige Edie blevet bitter og indebrændt. Forholdet til datteren Nancy bliver værre for hver dag der går. Nancy mener ikke, at moderen er i stand til at klare sig selv. Edie er selvfølgelig lodret uenig og vil gøre alt for at overbevise sin datter. Efter et langt ægteskab fuld af skuffelser og brudte løfter står særligt en episode knivskarpt i bakspejlet. Da Edie og hendes mand, George i sin tid blev gift, planlagde Edies far en vandretur for de nygifte til det skotske højland. Edie længtes efter at komme af sted, men George, en besværlig og kontrollerende mand, modsatte sig idéen, og de to blev hjemme.

For Edie er der dog ikke noget, der hedder “for sent”, og nu 30 år senere lægger hun derfor sit gamle liv bag sig, pakker sin rygsæk og begiver sig ud på det ultimative eventyr: At bestige det mægtige bjerg, Mount Suilven i Skotland.

”Edie” er på mange måder en herlig og livsbekræftende film om at udnytte den sparsomme tid, man har fået tildelt på Jorden. Lægger man dertil filmens fantastiske billeder, stærke karakterer, hjertevarme historie og en eksistentiel vandretur, får man en vidunderlig filmoplevelse ud over det sædvanlige.

Det skal som en lille sideoplysning siges, at skuespillerinden Sheila Hancock, der spiller Edie, selv klarede strabadserne op ad føromtalte bjerg. Det gjorde hende til den ældste person, der nogensinde har besteget Mount Suilven. Noget af en bedrift!

”Edie” har premiere i Bibliografen torsdag 6. juni.