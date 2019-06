Søborg Natten byder på noget for enhver

Toget Magnus er et traditionelt indslag i gadebilledet. Foto: Kaj Bonne.

Mange Søborg-borgere går på opdagelse i bydelen under Søborg Natten på fredag den 7. juni

Af Jan Løfberg

Tilbudsjægerne ved, hvad de vil. De har deres strategi klar på forhånd, og så går de på jagt. For andre kan Søborg Natten resultere i, at man går frem og tilbage mellem folkemængden på hovedgaden.

Peter A.G. Nielsen fra Gnags sang engang om at ”Slingrer ned ad Vestergade, å-våv-å”. For nogle Søborg-borgere skal det nok ende med, at de slingrer ned ad hovedgaden. Og det går nok endda, for de fleste har vel en form for pinseferie og kan nå at sove rusen ud.

Men det vigtigste er, at man hele vejen rundt ser lutter glade ansigter. For det er nemlig først og fremmest det Søborg Natten er, hvis nogen skulle have glemt: En fest for alle.

Se det store tillæg i midten af ugens avis.