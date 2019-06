Sølv og sjov

Det var nogle glade Gladsaxe Hero-drenge (th i blåt) på medaljeskamlen. Foto: Privat.

Gladsaxe Hero-drenge fik andenplads og god oplevelse i Belgien

Af Redaktionen, redigeret

Det var en stor oplevelse for Gladsaxe Heros årgang 2009-drenge at spille med i den internationale ungdomsturnering Lommel Trophy i Belgien.

Holdets første kamp startede med nerverne uden på tøjet mod det lokale hold Lutlommel VV. Danskerne lykkes dog med at hive en 3-0 sejr hjem, efter at kampen var blevet afbrudt på grund af haglvejr.

Anden kamp blev tabt med 2-0 til det tyske hold SSC Juno Burg. Her stillede Hero med et næsten helt nyt hold, så alle drenge var sikre på at få spilletid. Til gengæld blev det tyske hold SV RW Kriegsdorf efterfølgende tævet med hele 18-1.

Efter et nederlag og to sejre, alle til tyske hold, sluttede Gladsaxe Hero-drengene på andenpladsen.

– Nu stod den på ceremoni, medaljeoverrækkelse og masser af glæde. På vej hjem til husene blev der sunget og alle var glade. Så det er nogle meget trætte drenge der var klar til at komme hjem og fortælle alle historierne og ikke mindst vise deres medaljer frem, fortæller træner Anders Lilja Frederiksen. pk