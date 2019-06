Sol, regn, tårer, gas og jazz

Gladsaxe Jazzklub sørgede for gang i gaden og gang i slotsparken for niende år i træk. Her danses der til den store guldmedalje Doghouse Cats. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Jazzfest spillede atter på hele registret

Af Jan Løfberg

Bragende sol fredag. Regn, torden og lynild lørdag. Og en smuk halvoverskyet afslutning søndag. Gladsaxe Jazzfest oplevede det, som man risikerer, når man trækker jazzmusikken fra klublokalerne i vinterhalvåret og ud i det fri i sommerhalvåret.

Reelt set skyder Gladsaxe Jazzklub den danske udendørssæson i gang. Festivalen er en forløber for de mange efterfølgende festivaler, hvor Copenhagen Jazz Festival naturligvis er så langt den største. Endnu en gang bød jazzfesten på syv flotte koncerter med tip-top professionelle musikere. Mukherjee Blues sparkede festen i gang på Søborg Hovedgade. Det var forrygende bluesmusik iblandet nogle inspirerede toner fra Creedence Clearwater Revival og The Eagles.

Festen fortsatte med tre gode koncerter på hovedgaden, inden den søndag rykkede ud til Aldershvile Slotspark, hvor der var lige dele jazzfreaks og musikelskere med picnickurve. Den lokale sanglærke Nellie Ettison sang, så hun fik tårerne frem blandt tilhørerne, og Michael Carøe og hans 10 mandsband GasOrleans – Gasolin’-numre blandet med funk og jazz – bød op til dans fra vores fælles sangskat. Sousafonisten Henrik Silver forlod oven i købet scenen og trådte ud på dansegulvet med sit store instrument. Det blev et forrygende punktum på en meget flot jazzfest.

Gladsaxe Bladet mødte en veltilfreds Ole Kjær, formand for jazzklubben:

– Jeg vil gerne rose vores politikere her i kommunen for, at de giver os mulighed for at skabe en levende by. De har forstået at formulere en kulturpolitik og handle efter den. Det mærker vi meget konkret ved, at de understøtter Gladsaxe Jazzfest økonomisk. De stoler på, at vi er i stand til at løfte opgaven. For jazzklubben er det rart at mærke opbakningen i hverdagen.

Det er niende år i træk, at Gladsaxe Jazzfest arrangeres. Klubben, der med sine 610 medlemmer er landets største, trækker naturligvis på sine sædvanlige bestyrelseskræfter i planlægningsfasen med ansøgninger og tekniske detaljer, og når festivalen står på, så er hele 16 medlemmer på hele døgnet.

I år fik jazzklubben lavet store flotte plakater, der viser, hvad klubben kan levere i løbet af en hel sæson, som også i år byder på hen ved 35 jazzkoncerter. I informationsteltet sad kompetente kræfter, der kunne fortælle om klubben og tage imod nye medlemmer.

Helt konkret skulle der arbejdes meget hårdt blandt de klubfrivillige i løbet af lørdagen. Her var der to koncerter på Søborg Hovedgade/Vilhelm Bergsøes Alle. Regnen silede ned. Det tordnede og lynede. Teltet skulle flyttes til Aldershvile Slotpark, hvor de sidste tre koncerter skulle afvikles søndag: – Vi nåede akkurat at få sat teltet op, inden anden bølge af regn kom lørdag aften. Gudskelov nåede vi at få al elektronikken ind i tørvejr.

Kager, kaffe, øl og pølser stod Grannys House som sædvanlig for: – Vi har et forrygende samarbejde med Grannys House. Rasmus Søndergaard og hans dygtige personale sørger for, at publikum bliver serviceret og får en ekstra god oplevelse, sagde jazzklubbens formand.

Se de mange flotte billeder på https://kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet