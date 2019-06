Starten er gået til Værebros aktive sommer

Værebros sommeraktiviteter blev skudt i gang med spil, grill og hyggeligt samvær. Foto: Privat

Streetfodbold, musikworkshop, cirkus og meget mere er på programmet i Værebro

Af Redaktionen, redigeret

Der er ingen undskyldning for at kede sig denne sommer i Værebro. Hele ferien er der flere gange om ugen et heftigt program med aktiviteter for hele familien. Alt fra streetfodbold og cirkus til kageværksted og musikworkshop.

Torsdag gik starten. Omkring 120 lokale mødte op for at tage hul på programmet. En nyanskaffet aktivitetscontainer blev åbnet. Her kunne beboerne teste rulleskøjter, løbehjul og andet udstyr, og en træner fra gadeidrætsorganisationen Game viste tricks på asfalten. Udstyret kan fremover lånes hver tirsdag og torsdag eftermiddag. Naboskabscyklen var også på banen og rullede ud i området dagen igennem, så beboerne kunne få vind i håret og blive rystet sammen.

Der er i øvrigt kommet flere såkaldte cykelpiloter til, så der nu er mulighed for flere ture ud i det blå. Bagefter blev der tændt op i grillen, hvor Café Værebro blandt andet serverede lækre pølser fra den lokale slagter.

Sommerens program er arrangeret af Beboerhuset i Værebro og er en del af Gladsaxe Kommunes sommeraktiviteter.

Aktiviteterne foregår omkring Beboerhuset i Værebro, på Værebro Bibliotek og de grønne områder i nærheden. De fleste aktiviteter er gratis. Hele programmet kan ses på Facebooksiden “Ferieaktiviteter i Værebro“, hvor man også kan tilmelde sig.