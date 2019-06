Stemte for børnevelfærdsfabrikker

Serdal Benli stemte for børnehuse med over 100 børn i byrådet i januar, selvom SF er gået til valg på børnehuse under 100. Foto: Kaj Bonne.

SF vil lovgive om daginstitutioner på under 100 børn. Men i Gladsaxe har lokale SF’ere stemt for børnehuse med over 100 børn

Af Peter Kenworthy

– Vores børn skal ikke vokse op i store velfærdsfabrikker, hvor der ikke er nok voksenomsorg. Det er afgørende for børns udvikling og trivsel, at de er i trygge rammer, skrev SF sidste søndag på deres hjemmeside.

SF har derfor fremlagt et forslag til en ny børnerettighedslov, der ifølge partiet skal sikre, at danske daginstitutioner ikke bliver for store, og at der altid er tilstrækkeligt antal pædagoger, tilføjer man.

– Vi har set en tendens de sidste mange år, hvor daginstitutionerne er blevet større og større. Vi vil skabe nogle trygge omgivelser og miljøer, hvor børnene trives. Vi mener som udgangspunkt ikke, at institutioner skal rumme mere end 100 børn, og der skal være flere voksne til børnene, udtaler SF’s gruppeformand Jacob Mark.

Dette budskab er enten nyt, eller også er det ikke nået til Gladsaxe før nu.

For forslaget hænger ikke særligt godt sammen med at SF – Serdal Benli, som er viceborgmester og spidskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds, og Dorte Wichmand Müller – for nyligt har stemt for Dagtilbudsstrategi 2 i Gladsaxe Byråd. En strategi der blandt andet betyder lukning af flere små børnehuse og opførelsen af otte nye store 8-gruppers børnehuse.

Deler ikke bekymringer

– Jeg deler ikke nogen af de samme bekymringer i forhold til gruppestørrelserne. Der er også nogle gode potentialer i at have en 8-gruppers børnehave. Med de forudsætninger, vi har, så er 8-gruppers børnehaver ikke for mig at se noget negativt – tværtimod kan de være med til at bibringe nogle positive ting, sagde Serdal Benli under behandlingen af dagtilbudsstrategien i Gladsaxe Byråd 30. januar.

De to SF’ere stemte også for at lukke det lille børnehus, Bagsværd Børnehave, i slutningen af maj.

Flere af de nybyggede børnehuse – heriblandt ved Grønnegården, Tobaksvejen, Jernalderbyen, Sportscenteret i 2021 og 2022, og andre børnehuse i Mørkhøj, Skovbrynet og Buddinge mellem 2023 og 2025 – skal have enten 132 eller 176 ”enheder” ifølge Dagtilbudsstrategien. Og de vil dermed efter al sandsynlighed skulle rumme over 100 børn.

En enhed ligger nemlig på omkring 0,75 til 0,8 børn i Gladsaxes daginstitutioner. Eksempelvis i Børnehuset Kongshvile, hvor de 69 enheder som institutionen er sat til i dagligdagen udmønter sig i mellem 50 og 55 børn ifølge børnehusets hjemmeside. I Kastanjehuset bliver 112 enheder til 90 børn, og i Gnisten er 101 enheder lig med 79 børn.

De vil sige at 132 enheder rundt regnet bliver til 100 børn i den virkelige daginstitutionsverden, og 176 enheder til cirka 130.

Serdal Benli er blevet kontaktet flere gange, men er ikke vendt tilbage inden deadline. Dorte Wichmand Müller har henvist til Serdal Benli og Jacob Mark er ikke vendt tilbage på en henvendelse.