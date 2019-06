Stop ekspansionen af rostadion nu!

Den fredningsdispensation fra Gladsaxe Kommune der skulle muliggøre en opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø, blev for nyligt ophævet ved statens øverste klagenævn.

Af Morten Skriver

Morten Skriver, Tværledet 6B

Den fredningsdispensation fra Gladsaxe Kommune der skulle muliggøre en opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø, blev for nyligt ophævet ved statens øverste klagenævn. Forleden afviste Planklagenævnet så en ansøgning om landzone tilladelse i samme forbindelse. Disse bump på vejen er ikke tilfældige, for Gladsaxe Kommunes og rosportens planer for området er et direkte og uhørt angreb på selve ideen bag beskyttelsen af vores natur gennem fredning.

Sagen er den, at det omfattende nybyggeri, med terrænomlægning og flytningen af gigantiske mængder jord vil gå ud over både søen og et større skovareal og desuden medføre en intensivering af menneskelig aktivitet i et naturområde, der i forvejen er belastet til smertegrænsen. Der er tale om et markant overgreb på væsentlige naturværdier, som med god grund er underlagt de såkaldte udvidede Natura 2000 bestemmelser.

I stedet for at spilde tiden med fornyede ansøgninger er det nu, at vores lokale politikere burde træde i karakter og standse projektet i erkendelse af, at man ikke for alvor har interesseret sig for dets konsekvenser. Planen for at ekspandere stadion faciliteterne ved Bagsværd Sø hører fortiden til. Som det er nu, optræder kommunen som naturødelægger, hvor den i stedet skulle hæge om og gerne udbygge de sparsomme naturværdier i vores lokalområde. Det ville være befriende at se demonstreret i praksis, at alle de fine ord om verdensmål, træpolitik og miljøhensyn er mere end varm luft.