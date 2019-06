Stop tyven!

Der har været over 21 tyverier, indbrud og røverier i Bagsværd i år. I Gladsaxe som helhed er tallet dog støt faldende. Foto: Kaj Bonne (arkiv).

Der har været en del tyverier og indbrud i Bagsværd i år. Antallet af anmeldelser er dog generelt faldende

Af Peter Kenworthy

Der har været en del klager over og anmeldelser af kriminalitet i Bagsværd-området i 2019.

Tyverier af el-scootere på Aldershvilevej. Tyveri fra personbiler på Skjulet og Skovalléen. Indbrud i villaer og lejligheder på Bakkesvinget, Værebrovej, Bagsværdvej, Bondehavevej, Ahornkrogen og Ketilsvej. Tricktyverier og røveri på Bagsværd Hovedgade. I alt har Københavns Vestegns Politi beskrevet 22 tyverier, indbrud, tricktyverier og røverier i 2019 i Bagsværd i deres netdøgnsrapporter.

Samtidigt er antallet af opklarede indbrud i Bagsværd på otte procent, ifølge tal som DR Nyheder har fået aktindsigt i hos Rigspolitiet.

Antallet af anmeldte tyverier og indbrud i Gladsaxe som helhed er dog for kraftigt nedadgående. I 1995 blev der anmeldt næsten 80 tyverier og indbrud per 1.000 indbyggere, ifølge tal fra økonomi- og indenrigsministeriet. I 2005 var tallet faldet til 52, i 2015 til 48, og i 2018 til 39.

Lokalbetjente arbejder også hver dag på at have fingeren på tryghedspulsen, vide hvad der foregår, tale med folk i lokalområdet og finde en løsning, hvis borgere eller erhvervsdrivende føler sig utrygge, siger Københavns Vestegns Politi.

– Tryghed er en kompleks størrelse, som ikke kun har med politiets rolle at gøre. Men uanset, hvem eller hvad det er, som påvirker trygheden i et lokalområde, så lytter vores lokalbetjente til folk i området, forsøger at afdække problemet og går i dialog med relevante aktører omkring problemet, fortæller politiinspektør Allan Nyring, Lokalpolitiet, Københavns Vestegns Politi.

En løsning, der skaber tryghed i en by, kræver ofte at flere lokale aktører og gode kræfter trækker i samme retning: Et tæt samarbejde, hvor lokale borgere og det lokale samfund inddrages i løsningerne skaber de bedste og mest langtidsholdbare løsninger, tilføjer han.

Hvis du ser noget mistænkeligt, kan du ringe til Københavns Vestegns Politi døgnet rundt, på telefon 4386 1448/114.