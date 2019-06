Tag på ferie til Jordan

- en vaskeægte smeltedigel af oplevelser (SPONSORERET INDHOLD)

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvis du leder efter et alsidigt feriemål, hvor der er store spænd imellem det man kan opleve, så er Jordan bestemt noget for dig. Jordan er et land, hvor der er meget forskelligt kultur både i kraft af de bibelske steder der findes i landet, men også i den islamiske kunst, som er meget udbredt. Der er et hav af forskellige oplevelser, som man kan gøre indhug i, hvis man vælger at tage af sted, så det er bare med at bestemme sig for, hvad man skal se.

Petra, helligdomme fra Biblen og steder uberørt af tiden

Der er helt vildt mange forskellige ting i Jordan. Hvad enten man er bibelentusiast, elsker gamle vidundere eller er til folk i kjortler, der passer på deres flok af nyttedyr, så er Jordan lige noget for dig.

Petra er nok Jordans største trækplaster, men det betyder ikke, at alle har hørt om det. Petra er en gammel hovedstad for stammefolket nabatæerene, som lavede bygninger ved simpelthen at skære dem ud af den klippe, som omgav dem. Det betyder, at der er eventyrlige bygninger, som synes at springe frem fra klipperne og byde en velkommen til en mere mystisk verden.

Sådan kommer du af sted

Hvis man planlægger en rejse til et land, som man ikke er bekendt med endnu, så kan det være en meget stor fordel, hvis man rådfører sig med et rejseselskab, som har erfaring på området. På den måde kan man sikre sig, at man ikke ender med at planlægge en rejse, hvor man ikke får det vigtigste med og at man ikke skal tænke på alle de forskellige praktiske ting i forbindelse med rejsen.

Se Viktors Farmors rejser til Jordan her, for så er du sikker på, at du er i gode hænder, når du skal opleve denne perle fra Mellemøsten.