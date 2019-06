Tilbage til terminalen

Busser flyttet fra de midlertidige stoppesteder på Klausdalsbrovej til busterminalen ved Buddinge Station

Af Redaktionen, redigeret

6A, 200S og 250S kørte igen fra busterminalen ved Buddinge Station onsdag. Ensretningen af Klausdalsbrovej bliver dermed også ophævet.

– Vi er glade for, at vi nu kan åbne vejen igen, så busserne ikke skal køre igennem Klausdalsbrovej. Vi bliver dog nødt til at flytte dem tilbage til Klausdalsbrovej i en periode, når Novafors skal i gang med at flytte store kloak og vandledninger på Buddingevej, siger Carsten Høeg Maegaard, teamleder i Veje og Trafik i Gladsaxe Kommune.På grund af planlagte ledningsomlægninger, i forbindelse med anlægget af Hovedstadens letbane, bliver busserne nemlig igen flyttet til Klausdalsbrovej i første del af 2020. pk